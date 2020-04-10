Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusuna sert tepki!

"İLK NE ZAMAN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİN" Skorer'de yer alan habere göre; Instagram'ı yoğun şekilde kullanan Diagne, genç bir kadınla yaptığı canlı yayında "İlk kez ne zaman cinsel ilişkiye girdin?" diye sordu ve kadının çok utanarak yayından çıkmasının ardından tepkilerin hedefinde kaldı.