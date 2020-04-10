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  3. 10 Nisan 2020 18:55

Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusuna sert tepki!

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Instagram canlı yayınında bir kadına, "İlk kez ne zaman cinsel ilişkiye girdin?" diye sorunca eleştiri yağmuruna tutuldu.

Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusuna sert tepki!

Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık gittiği Club Brugge'de koronavirüs salgını öncesinde kadro dışı durumda çalışmalarını sürdüren Mbaye Diagne, son hareketiyle ülkesinde bir kez daha tartışma yarattı.

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Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusuna sert tepki!

"İLK NE ZAMAN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİN"  Skorer'de yer alan habere göre; Instagram'ı yoğun şekilde kullanan Diagne, genç bir kadınla yaptığı canlı yayında "İlk kez ne zaman cinsel ilişkiye girdin?" diye sordu ve kadının çok utanarak yayından çıkmasının ardından tepkilerin hedefinde kaldı.

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Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusuna sert tepki!

Senegal basını, ülkede evlilik dışı cinsel birlikteliğin yasak olduğunu vurgulayarak, Diagne'nin böyle bir soruyu rahatlıkla sormasının kabul edilemez olduğunu yazdı ve Nijerya'nın ünlü isimlerinden de tepki geldi.

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Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusuna sert tepki!

"KIZINA SORABİLİR MİSİN?"  Senegalli şarkıcı KetcHup, Diagne'yi hedef alırken, "Zenginsin diye her şeye iznin yok. Böyle bir soruyu kızına sorabilir misin? Ülkemi tanıyamıyorum. Böyle insanları nasıl referans olarak alıyorlar, anlamıyorum. Devlet hemen cezasını kesmeli" ifadelerini kullandı.

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