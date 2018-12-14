Dicle Barajı açıldı sokakları su bastı

Nehir kıyısındaki birkaç iş yeri ile eşyalarının suya gömüldüğü bölgedeki bazı hayvan akıntıya kapılıp telef oldu, bazı canlılar ise kıyıya vurdu. Kriz masası oluşturulan kentte görevliler, nehrin geçtiği 5 ilçedeki vatandaşları uyarmayı sürdürürken tahliye edilmesi gereken 270 milyon metreküp sudan 50 milyon metreküpü aktı.