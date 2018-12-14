Dicle Barajı açıldı sokakları su bastı
Diyarbakır'daki Dicle Barajı yağışlardan dolayı taşma noktasına geldi. Barajın bir kapağının kopması sonucu sokakları su bastı. 4 metre kadar yükselen su bazı tehlikeli hayvanların sokaklara sürüklenmesine de neden oldu.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi.
Nehir kıyısındaki birkaç iş yeri ile eşyalarının suya gömüldüğü bölgedeki bazı hayvan akıntıya kapılıp telef oldu, bazı canlılar ise kıyıya vurdu. Kriz masası oluşturulan kentte görevliler, nehrin geçtiği 5 ilçedeki vatandaşları uyarmayı sürdürürken tahliye edilmesi gereken 270 milyon metreküp sudan 50 milyon metreküpü aktı.