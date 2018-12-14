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  3. 14 Aralık 2018 15:05

Dicle Barajı açıldı sokakları su bastı

Diyarbakır'daki Dicle Barajı yağışlardan dolayı taşma noktasına geldi. Barajın bir kapağının kopması sonucu sokakları su bastı. 4 metre kadar yükselen su bazı tehlikeli hayvanların sokaklara sürüklenmesine de neden oldu.

Dicle Barajı açıldı sokakları su bastı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi.

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Dicle Barajı açıldı sokakları su bastı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ni su bastı.

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Dicle Barajı açıldı sokakları su bastı

Nehir kıyısındaki birkaç iş yeri ile eşyalarının suya gömüldüğü bölgedeki bazı hayvan akıntıya kapılıp telef oldu, bazı canlılar ise kıyıya vurdu. Kriz masası oluşturulan kentte görevliler, nehrin geçtiği 5 ilçedeki vatandaşları uyarmayı sürdürürken tahliye edilmesi gereken 270 milyon metreküp sudan 50 milyon metreküpü aktı.

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Dicle Barajı açıldı sokakları su bastı

Bölgede son günlerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Dicle Barajı'ndaki fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavaktaki 3 radyal kapaktan biri, dün akşam saat 18.30 sıralarında kazara yerinden koptu.

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