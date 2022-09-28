Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında canlı yayında gözaltı

Ünlü programcı Didem Arslan Yılmaz’ın bir aydır ele aldığı cinayetle ilgili canlı yayında herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Programa katılan Ersin Çetinkaya, 4 yıl önce komşusunu nasıl öldürdüğünü itiraf etti.