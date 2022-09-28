Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında canlı yayında gözaltı
Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bir cinayet daha çözüldü. Cinayet dosyası 4 yıl sonra gelen itirafla canlı yayında gözaltıyla sonuçlandı.
Ünlü programcı Didem Arslan Yılmaz’ın bir aydır ele aldığı cinayetle ilgili canlı yayında herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Programa katılan Ersin Çetinkaya, 4 yıl önce komşusunu nasıl öldürdüğünü itiraf etti.
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Dürdane Kut, Balıkesir Havran’a bağlı Kalabak Köyü’ndeki tarlalarında ölü bulunan eşi Mustafa Kut’un katilini bulabilmek için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurmuştu.
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Titiz çalışmaları ve ses getiren canlı yayınlarının ardından Didem Arslan Yılmaz cinayeti çözdü.
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Bugün Ersin Çetinkaya, komşusu olan Sezer Kaya’nın 25 Temmuz 2018’de önce Mustafa Kut’un su borusunu kestiğini, sonra arkadan yaklaşarak öldürdüğünü itiraf etti.
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