Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin canlı yayında mide bulandıran olay
Show TV Didem Arslan'la Vazgeçme programında dizi ve filmleri aratmayan bir aldatma öyküsü ekranlara geldi. Bir kişi eşinin "dayısı" olarak tanıttığı adamla bir olup, çayına kahvesine uyku ilacı katarak aylarca kendi evinde baş başa kaldıklarını iddia edince izleyici şoke oldu.
Didem Arslan'la Vazgeçme programının 242'nci bölümünde, pembe dizileri aratmayacak bir skandal iddia işlendi.
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Eşinin kendisini dayısı dediği adamla aldattığını iddia eden İsa Bey, evde yaşananları anlatınca stüdyodaki konuklar ve programın sunucusu Didem Arslan şoke oldu.
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Mersin'de yaşayan İsa Güzel, eşi Kadriye Hanım'ın kendisine dayı olarak tanıttığı Osman isimli kişinin aslında sevgilisi olduğunu ve eşinin kendisini çok uzun bir süre boyunca aldattığını anlattı.
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Kahvesine ilaç atılarak uyutulduğunu iddia eden İsa isimli şahıs, eşini ve dayısı olarak tanıttığı şahsı mutfakta baş başa yakalayınca şüphelendiğini ifade etti.
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