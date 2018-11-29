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  3. 29 Kasım 2018 16:05

Dikenli fareler koruma altında

Türkiye'de, Mersin, Silifke ve Çukurova çevresindeki ormanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan dikenli fare, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.

Dikenli fareler koruma altında

Ziyaretçilerin, hayvanat bahçesinde görebileceği dikenli fareler, görevlilerce özel cam fanuslarda barındırılıyor ve vitaminli yemlerle besleniyor.

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Dikenli fareler koruma altında

Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dikenli fareler, belirli bir sayıya ulaştığında tekrar doğaya salınacak.

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Dikenli fareler koruma altında

Kemirici bir tür olarak bilinen ve isimlerini, kirpilerdeki gibi dikenli sırtlarından alan fareler, tüysüz sert pullarla kaplı kuyruğa sahip.

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Dikenli fareler koruma altında

Gruplar halinde yaşayan dikenli farelerin beslenmelerinin diğer farelerle aynı olduğu öğrenildi.

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