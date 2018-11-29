Dikenli fareler koruma altında
Türkiye'de, Mersin, Silifke ve Çukurova çevresindeki ormanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan dikenli fare, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.
Ziyaretçilerin, hayvanat bahçesinde görebileceği dikenli fareler, görevlilerce özel cam fanuslarda barındırılıyor ve vitaminli yemlerle besleniyor.
Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dikenli fareler, belirli bir sayıya ulaştığında tekrar doğaya salınacak.
Kemirici bir tür olarak bilinen ve isimlerini, kirpilerdeki gibi dikenli sırtlarından alan fareler, tüysüz sert pullarla kaplı kuyruğa sahip.