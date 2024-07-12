Dikkat bu cihazları sakın atmayın: Evinizden altın çıkabilir...

Bilgisayarlar, telefonlar, eski televizyonlar ve SIM kartlar gibi birçok elektronik cihazda altın bulunur. Eski veya bozulmuş elektronik cihazların içerisindeki altının geri dönüşümü ve hurdacılar tarafından değerlendirilmesi konusunda bir dizi önemli bilgi ve süreç bulunmaktadır. Öncelikle, bu cihazlardaki altın miktarının oldukça yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. İşte bu sürecin daha ayrıntılı açıklaması: