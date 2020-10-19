Dikkat! Bu ürünler kısırlığa yol açıyor
Ev dekorasyon ve tamirinde kullanılan ürünler: Ev dekorasyonu ve tamiratında kullanılan birçok ürünün içerdiği kimyasal maddeler üreme sağlığına zarar verir. Boyalar, tiner ve incelticiler, yapıştırıcılar, mobilya cilası, çok amaçlı temizleyiciler, halı şampuanları üreme sağlığını etkileyerek kısırlık ve düşüklere neden olabilir.
Ev dekorasyon ve tamirinde kullanılan ürünler: Ev dekorasyonu ve tamiratında kullanılan birçok ürünün içerdiği kimyasal maddeler üreme sağlığına zarar verir. Boyalar, tiner ve incelticiler, yapıştırıcılar, mobilya cilası, çok amaçlı temizleyiciler, halı şampuanları üreme sağlığını etkileyerek kısırlık ve düşüklere neden olabilir. Erkeklerde bu ürünler sperm sayısında azalmaya, kısırlığa ve eşlerinde düşük ve anomalili bebek doğumuna neden olur. Gebelik planlandığı dönemde ve gebelik sırasında bu maddelere maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Eviniz boyandığında çok iyi havalanmasını sağladıktan sonra evde yaşamaya başlayın.
Sudaki kimyasallar: ABD'de geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma su içerisine konulan florür maddesinin doğurganlık oranını azalttığı, sperm sayısını ve kalitesini düşürdüğü ve hormon bozukluğuna neden olduğu kanıtlandı. Suyun klor dezenfeksiyonu için kullanılan 'trikloroasetik asit'in de özellikle erkeklerde spermlerin ölümüne neden olduğu doğrulandı.
Günlük hayatımızın parçası olan pek çok şey aslında kısırlığın sebebi olabiliyor. İşte günlük hayatta kullandığımız ürünlerin kısırlık üzerine olan etkileri: Plastik ve alüminyum kap: Sert plastik kaplarda, plastik su şişelerinde, alüminyum kutularda, dondurulmuş hazır gıda ve konserve kutularında Bisfenol-A (BPA) denilen kimyasal kullanılıyor. BPA erkeklerde sperm sayısının düşmesine neden oluyor. Kadınlarda ise kan akışını yavaşlatıyor ve yumurtaların ölmesine neden oluyor.