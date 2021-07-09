Dikkat çeken ''gündem'' anketi: Hangi ittifakın seçmeni neyi önemsiyor?
Aksoy Araştırma'nın "Hangi ittifakın seçmeni neyi önemsiyor" anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. İşte anket sonuçları...
Türkiye Monitörü 26. Hafta araştırmasında seçmenden gündemde öne çıkan konuları değerlendirmesi istendi.
Bu konuların başında ise Elmalı Davası yer aldı. Katılımcılara çocuk istismarına ilişkin alınan önlemlerin yeterliliği ve verilen cezaların yeterliliği olmak üzere iki soru soruldu.
Araştırmaya katılanların %87,9’u Türkiye’de çocuk istismarına yönelik alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirtti.
Önlemlerin yeterli olduğunu belirtenlerin oranı Türkiye genelinde %7,9, kararsız olanların oranı ise %4,2 oldu.
Araştırmanın ikinci aşamasında katılımcılardan istismar suçlularına verilen cezaları değerlendirmesi istendi.
Türkiye genelinde istismarcıların hak ettiği cezayı almadığını belirten katılımcıların oranı %84,8 oldu. Hak ettiği cezayı aldığını belirtenlerin oranı %10,3, kararsızların oranı ise %4,9 oldu.
Türkiye Monitörü 26. Haftasında üniversite mezunu seçmene aldığı eğitimin iş bulmada ne derece avantaj sağladığı soruldu.
“30 yıl ve daha önce” mezun olan katılımcıların %69,4’ü, 6 ve üzeri puan vererek aldığı eğitimin iş bulmada yeterli olduğunu belirtti.
“20-29” yıl önce mezun olanlarda bu oran %59,6, “10-19” yıl önce mezun olanlarda ise %34,7 oldu. Son 10 yıl içerisinde ise eğitimin iş bulmada sağladığı avantajın iyiden iyiye ortadan kaybolmaya başladığı ortaya çıktı.
Nitekim “5-9” yıl önce mezun olanların %31,4’ü aldığı eğitimin iş bulmada avantaj sağladığını düşünürken, son dört yıl içerisinde mezun olanlarda bu oran %16,9’a kadar geriledi.