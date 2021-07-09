Dikkat çeken ''gündem'' anketi: Hangi ittifakın seçmeni neyi önemsiyor?

Türkiye Monitörü 26. Haftasında üniversite mezunu seçmene aldığı eğitimin iş bulmada ne derece avantaj sağladığı soruldu.

“30 yıl ve daha önce” mezun olan katılımcıların %69,4’ü, 6 ve üzeri puan vererek aldığı eğitimin iş bulmada yeterli olduğunu belirtti.

“20-29” yıl önce mezun olanlarda bu oran %59,6, “10-19” yıl önce mezun olanlarda ise %34,7 oldu. Son 10 yıl içerisinde ise eğitimin iş bulmada sağladığı avantajın iyiden iyiye ortadan kaybolmaya başladığı ortaya çıktı.

Nitekim “5-9” yıl önce mezun olanların %31,4’ü aldığı eğitimin iş bulmada avantaj sağladığını düşünürken, son dört yıl içerisinde mezun olanlarda bu oran %16,9’a kadar geriledi.