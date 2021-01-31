Dikkat! Koronavirüste ani ölüme neden olabilir

YAĞLI PEYNİR, SÜT VE TEREYAĞI

K vitamini ayrıca, kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan hücrelerde sentezlenen ve kan pıhtılaşma sistemini baskılayan protein S'yi aktive ediyor. Bununla birlikte K vitamini eksikliği, Covid-19'da ciddi komplikasyonlara ve ani ölüme neden olan vasküler hasara ve tromboz oluşumuna yol açabiliyor.