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  3. 31 Ocak 2021 22:36

Dikkat! Koronavirüste ani ölüme neden olabilir

Hollanda ve Belçikalı bilim insanları, K vitamini eksikliğinin corona virüs hastalarında ani ölüme neden olabileceğini açıkladı.

Dikkat! Koronavirüste ani ölüme neden olabilir

Hollanda ve Belçikalı bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi, K vitamininin corona virüs çifte önemine işaret ederek, eksikliğinin çeşitli komplikasyonlara yol açabileceği ve ani ölüme neden olabileceğine açıkladı.

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Dikkat! Koronavirüste ani ölüme neden olabilir

DAHA CİDDİ AKCİĞER HASARI OLUŞTURUYOR
Bilim insanlarına göre, elastik lifleri tahribattan koruyan MGP proteininin aktivitesinden sorumlu K vitamininin eksikliği, corona virüste daha ciddi akciğer hasarına yol açan önemli faktörlerden biri olmanın yanı sıra, vasküler esnekliğin azalmasına neden olan komplikasyonlara yol açabiliyor.

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Dikkat! Koronavirüste ani ölüme neden olabilir

Vücut, hasarı iyileştirmek için kan damarlarının duvarlarında kan pıhtıları oluşturuyor, bu durum kan dolaşımının bozulmasına ve hatta ani ölüme neden olabiliyor.

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Dikkat! Koronavirüste ani ölüme neden olabilir

YAĞLI PEYNİR, SÜT VE TEREYAĞI
K vitamini ayrıca, kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan hücrelerde sentezlenen ve kan pıhtılaşma sistemini baskılayan protein S'yi aktive ediyor. Bununla birlikte K vitamini eksikliği, Covid-19'da ciddi komplikasyonlara ve ani ölüme neden olan vasküler hasara ve tromboz oluşumuna yol açabiliyor.

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