Dikkat! Kredi kartı bilgilerinizi 100 TL'ye satıyorlar!
Dark web üzerinde satışa sunulan 140 farklı ülkeye ait 4 milyon banka kartı üzerine bir araştırma gerçekleştirildi ve korkunç gerçek ortaya çıktı.
Dark web üzerinde satışa sunulan 140 farklı ülkeye ait 4 milyon banka kartı üzerine bir araştırma gerçekleştirildi.
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Bu kartların 184 bin 252 tanesi Türk kullanıcılara ait olduğu anlaşıldı. Kartlar ortalama fiyatı 9 dolar 70 centten satışa sunuluyor.
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Türk kullanıcılara ait kartların ortalama fiyatı ise 7 dolar olarak görülüyor.
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VPN servis sağlayıcısı NordVPN'in yaptığı araştırmaya göre Türk kullanıcılara ait 184 bin 252 adet hack'lenmiş banka kartı bulunuyor.
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