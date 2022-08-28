Dikkat Meteoroloji uyardı: Birçok ilde sağanak yağış bekleniyor

28 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir’in güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.