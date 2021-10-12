Dikkat! Meteoroloji'den 48 il için uyarı: Sağanak yağış geliyor

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Perşembe günü yağmur birçok ilde etkisini kaybedecek. Ancak 12 ilde yağmur görülecek. Bu iller; İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olarak karşımıza çıkıyor.