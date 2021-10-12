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  4. Dikkat! Meteoroloji'den 48 il için uyarı: Sağanak yağış geliyor

Dikkat! Meteoroloji'den 48 il için uyarı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 48 ilde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak perşembe günü sıcaklığın tekrar artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

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48 İLDE YAĞMUR BEKLENİYOR
Çarşamba günü; İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Muş, Siirt, Hakkari, Batman, Mardin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak.

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PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR
Perşembe günü yağmur birçok ilde etkisini kaybedecek. Ancak 12 ilde yağmur görülecek. Bu iller; İzmir, Aydın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olarak karşımıza çıkıyor.

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CUMA GÜNÜ 22 İLDE YAĞIŞ
Cuma günü; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın'da yağmur bekleniyor.

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