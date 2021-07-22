Dikkat! Meteoroloji'den 'sarı ve 'turuncu' uyarı: İşte bölge bölge hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre yağış beklenen iller için iller için turuncu ve sarı kodlu uyarılar peş peşe geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan son dakika bilgilere göre; hava durumuna ilişkin detaylar belli oldu. Kuvvetli yağışların beklendiği iller için turuncu ve sarı kodlu uyarılar peş peşe geldi. Öte yandan sıcaklıkların cuma günü mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.
RİZE VE ARTVİN
Geçtiğimiz günlerde sel felakatine uğrayan Rize, Artvin ve Trabzon için sarı ve turuncu uyarı geldi. Buna göre Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
TRABZON
Trabzon için Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'Sarı' kodlu uyarı yayımlandı. Buna göre Trabzonda kuvvetli yağış bekleniyor.
SARI UYARI NE DEMEK?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.