Dikkat öldürücü olabilir! Bu hastalıklar kenelerden insanlara bulaşıyor

Keneler artropod (eklembacaklIlar) ailesinin araknida sınıfının zorunlu kan emici üyelerindendir. Böceklerden farklı olarak vücut tek parça halindedir. Ergin kenelerde 4 çift bacak bulunur. İnsan ve hayvan hastalıklarının taşınmasında rol oynayan en önemli vektörlerdendir ve ciddi hastalıklarda “sert keneler” rol oynar. Birçok bakteri, riketsiya, spiroket, virüs, parazit, mantar, protozoa ve solucan kökenli hastalığa sebep olabilirler. Ek olarak toksikozlar, felçler ve alerjik reaksiyonlara da yol açabilirler. Dünya’nın her bölgesinde bulunurlar. Kenelerin yaşam süreleri 2-3 yıl olarak koşullara göre değişkenlik gösterebilir. Bahar ve yaz aylarında aktiftirler ve kan emmeden aylarca canlı kalabilirler.omurgalı canlılardan beslenirler ve insan tesadüfi konaktır. kan emmeden aylarca canlı kalabilirler