Dikkat prizde ''vampir'' var! Prizde bırakılan şarj aleti bakın faturaya nasıl yansıyor?

Vatandaşlar yüksek gelen faturalar karşısında zorlanırken, yeni önlemler almaya çalışıyor. Evlerde açık kalan ışık, buzdolabı, klima, su ısıtıcıları... hangisinin daha çok elektrik harcadığını bilmeden herkes tasarruf yapmaya çalışıyor. İnternette dolaşan bir video harcanan elektrikle ilgili soru işaretleri olanlara adeta ilaç gibi geldi. Söz konusu video yaklaşık 1,5 milyon izlenirken "Hep hesaplayalım demiştim benim için yapmışınız" yorumları dikkat çekti.