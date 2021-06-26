Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir: ''e-Devlet'ten adresinizi güncelleyin''

"BİZ DE TEBLİGAT MAĞDURUYUZ"

Maltepe'de yaşayan tebligat mağduru Aylin Dursun, "Babam hastanede yatıyor. Biz de annemle olan evini satmak istedik ve emlakçıya verdik. Emlakçı annem evdeyken eve gidip evin fotoğraflarını çekiyor. Fotoğrafları çektikten sonra emlakçı anneme zorla bir sözleşme imzalattırıyor. Aradan zaman geçmesine rağmen emlakçı evi satmak için bizi aramadı. Annem de bu durumdan rahatsız olup evi kendisi satmak istedi. Evi kendisi sattı. Emlakçı, beni aradı ve komisyon istediğini söyledi. Komisyon veremeyeceğimizi söyledim. Emlakçı ise anneme zorla imzalattırdığı sözleşmeyle dava açmış. Ancak eve gelen tebligatları biz görmedik. En son kız kardeşimin evine gelen tebligat ile mahkemeye başvurduk. Biz de tebligat mağduruyuz" dedi.