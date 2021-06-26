Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir: ''e-Devlet'ten adresinizi güncelleyin''
Posta yoluyla gönderilen tebligatların, dağıtım elemanları tarafından farklı adreslere ya da noktalara bırakılması vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor. Haklarında başlatılan icra takiplerinden haberi olmayanlar, kapıyı çalan haciz memurlarıyla karşılaşırken, hukukçular, vatandaşları, ''e-Devlet'ten adresinizi güncel tutun'' diye uyardı.
Taşınanlar, şehir değiştirenler ya da herhangi bir nedenle adreslerini başka yerlere nakletmek zorunda olanların, e-Devlet üzerinden adres değişikliği yapması gerekiyor. Aksi takdirde hakkınızda açılabilecek dava ya da başlatılacak icra takibi ile adınıza çıkartılan tebligatlardan habersiz kalıp, maddi manevi mağdur olabilirsiniz. Bazen de posta yoluyla ulaştırılan tebligatlar, dağıtım elemanları tarafından farklı yerlere bırakılıp, vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor.
"BİZ DE TEBLİGAT MAĞDURUYUZ"
Maltepe'de yaşayan tebligat mağduru Aylin Dursun, "Babam hastanede yatıyor. Biz de annemle olan evini satmak istedik ve emlakçıya verdik. Emlakçı annem evdeyken eve gidip evin fotoğraflarını çekiyor. Fotoğrafları çektikten sonra emlakçı anneme zorla bir sözleşme imzalattırıyor. Aradan zaman geçmesine rağmen emlakçı evi satmak için bizi aramadı. Annem de bu durumdan rahatsız olup evi kendisi satmak istedi. Evi kendisi sattı. Emlakçı, beni aradı ve komisyon istediğini söyledi. Komisyon veremeyeceğimizi söyledim. Emlakçı ise anneme zorla imzalattırdığı sözleşmeyle dava açmış. Ancak eve gelen tebligatları biz görmedik. En son kız kardeşimin evine gelen tebligat ile mahkemeye başvurduk. Biz de tebligat mağduruyuz" dedi.
Dursun, "Annemin evinin icralık olduğunu kardeşimin evine, tebligat geldiğinde öğrendik. Tebligatlar zamanında elimize ulaşmış olsaydı itiraz etme hakkımız olurdu. Ancak tebligatlar elimize ulaşmadığı için itiraz etme hakkımızı kaybettik. Dava açmak için gittiğimizde görevliler bize, 'itiraz etmek için çok geç kaldınız' dedi" diye konuştu.
YIKTIRILAN BİNAYA TEBLİGAT YAPILDI
Avcılar Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta bulunan ve 2 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın çevresine yerleştirilen paravana da Avcılar Belediyesi'nden bir görevli tebligat yapıştırıp, gitti. 'Hayrettin Gölge Varisleri' yazılı olan 'Tebligat Pusulası'nda şu ifadelerin yer aldığı görüldü: "Yerleşim yeri adresine ikinci defa gidildiği halde tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması (Geçici ayrılmayı da kapsar) sebebiyle gönderen idareyi iade edilmiştir. Tebliğ evrakını gönderen idareden alabileceğiniz duyurulur. Tebliğden itina edilmesi durumunda pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte tebliğ yapılmış sayılır. Yerleşim yeri tebliğ evrakının pusulaların kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınması halinde 15'inci günde tebliğ yapılmış sayılır."