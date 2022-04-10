  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lular için maaş hesabı değişti

Dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lular için maaş hesabı değişti

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi zamanla değişikliklere uğrarken maaş hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar oluştu

Dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lular için maaş hesabı değişti - Resim: 1

Maaşların kaç lira olacağını önceden bilmek kolay değil. Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek, az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz.

1 / 13
Dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lular için maaş hesabı değişti - Resim: 2

Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

2 / 13
Dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lular için maaş hesabı değişti - Resim: 3

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler olabiliyor.

3 / 13
Dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lular için maaş hesabı değişti - Resim: 4

En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak formül şöyle:

Emekli maaşı= Ortalama aylık kazanç X Aylık bağlama oranı

Aylık bağlama oranını ise gün sayısı, yani prim ödediğiniz süre belirliyor.

Yukarıda söylediğimiz gibi üç ayrı formül uygulanıyor.

4 / 13