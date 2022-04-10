Dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lular için maaş hesabı değişti
Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi zamanla değişikliklere uğrarken maaş hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar oluştu
Maaşların kaç lira olacağını önceden bilmek kolay değil. Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek, az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz.
Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler olabiliyor.
En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak formül şöyle:
Emekli maaşı= Ortalama aylık kazanç X Aylık bağlama oranı
Aylık bağlama oranını ise gün sayısı, yani prim ödediğiniz süre belirliyor.
Yukarıda söylediğimiz gibi üç ayrı formül uygulanıyor.