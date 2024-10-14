Dikkat: TOKİ indirimi için süre doluyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TOKİ'nin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor. TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabiliyor. 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satın alınan konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabiliyor.