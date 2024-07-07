Dikkat! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 42 dereceye hazır olun
Yeni haftada batı bölgeler sıcak hava dalgasına girerken doğu da ise sağanak yağışlar sürecek. İşte Türkiye geneli beklenen hava durumu...
İstanbul'da nemli günler başladı ve sıcaklık arttı, Ankara'da sıcaklık temmuz ortalamasının 4 derece üzerinde seyrediyor. İzmir de çok sıcak ancak rüzgarların sert esmesi bir nebze de olsa rahatlık sağlıyor. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa güneşli 35 derece. Antalya'da bağıl nem 3 gün daha düşük, sıcaklık 39 derece.
Marmara'da hava bugünlerde çok sıcak ve nemli olmaya başladı. Poyrazın hafta boyunca sert esecek olması biraz olsun serinlik sağlayacak. Bölgede sıcaklıklar 32-34 derece aralığında.
İç Anadolu'da haftanın ilk gününden itibaren sıcak hava etkisini hissettirecek. Rüzgarlar kuzeyden sert esiyor. Sivas civarında yerel yağışlar görülebilecek. Eskişehir 35, Konya ve Kayseri 33, Niğde 31 derece.
Ege yeni sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek olan bölge. Pazartesi Manisa, Muğla ve Denizli 40, Aydın 42, Afyon 34, Bodrum 38 derece. Rüzgarların sert ve serin esmesi ,sıcak çarpması riskini biraz azaltıyor.