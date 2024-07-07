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Dikkat! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 42 dereceye hazır olun

Yeni haftada batı bölgeler sıcak hava dalgasına girerken doğu da ise sağanak yağışlar sürecek. İşte Türkiye geneli beklenen hava durumu...

Dikkat! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 42 dereceye hazır olun - Resim: 1

İstanbul'da nemli günler başladı ve sıcaklık arttı, Ankara'da sıcaklık temmuz ortalamasının 4 derece üzerinde seyrediyor. İzmir de çok sıcak ancak rüzgarların sert esmesi bir nebze de olsa  rahatlık sağlıyor. İstanbul 32, Ankara 34, İzmir 36, Bursa güneşli 35 derece. Antalya'da bağıl nem 3 gün daha düşük, sıcaklık 39 derece.

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Dikkat! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 42 dereceye hazır olun - Resim: 2

Marmara'da hava bugünlerde çok sıcak ve nemli olmaya başladı. Poyrazın hafta boyunca sert esecek olması biraz olsun serinlik sağlayacak. Bölgede sıcaklıklar 32-34 derece aralığında.

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Dikkat! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 42 dereceye hazır olun - Resim: 3

İç Anadolu'da haftanın ilk gününden itibaren sıcak hava etkisini hissettirecek. Rüzgarlar kuzeyden sert esiyor. Sivas civarında yerel yağışlar görülebilecek. Eskişehir 35, Konya ve Kayseri 33, Niğde 31 derece.

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Dikkat! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 42 dereceye hazır olun - Resim: 4

Ege yeni sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek olan bölge. Pazartesi Manisa, Muğla ve Denizli 40, Aydın 42, Afyon 34, Bodrum 38 derece. Rüzgarların sert ve serin esmesi ,sıcak çarpması riskini biraz azaltıyor.

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