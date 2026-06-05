Dilan - Engin Polat'ın korumasının öldürüldüğü silahlı saldırıda tetikçiden kan donduran itiraf
İzmir Çeşme'de Engin Polat'ın kuzeni ve koruması C.P.'yi öldüren tetikçi S.A.'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Asıl hedefin Engin Polat olduğunu itiraf eden tetikçi, Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından konum tespiti yaptığını ve "Boş dönme, yakınlarından birini vur" talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda koruması olan C.P.'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırının perde arkası aydınlandı. İzmir Konak'ta düzenlenen operasyonla yakalanan 23 yaşındaki tetikçi S.A., emniyetteki sorgusunda kan donduran itiraflarda bulundu.
Sosyal medya aracılığıyla bir organize suç örgütüyle iletişime geçtiğini belirten zanlı, asıl hedefin Engin Polat olduğunu ancak sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle örgüt yöneticilerinden gelen "Boş dönme, yakınlarından birini vur" talimatı üzerine C.P.'yi hedef aldığını anlattı.
Dilan Polat'ın Sosyal Medya Paylaşımları Konumu Ele Verdi
Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detaylardan biri, ailenin gizli tutmaya çalıştığı tatil rotasının nasıl deşifre olduğuyla ilgiliydi. Suç örgütünün, Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı anlık paylaşımlardaki arka plan detaylarını ve konum verilerini inceleyerek ailenin Alaçatı'daki lüks otelini saniye saniye tespit ettiği belirlendi. Talimat üzerine bölgeye giden tetikçi S.A., günlerce otel çevresindeki kafelerde normal bir müşteri gibi oturarak keşif yaptı. Kendi kredi kartıyla harcamalar yaparak dikkat çekmemeye çalışan zanlı, ailenin giriş çıkış saatlerini adım adım raporlayıp C.P.'nin savunmasız anını kolladı.
Tetikçi S.A.'nın emniyetteki detaylı ifadesi, örgütün bağlantılarını da gözler önüne serdi. Daha önce Konya'nın Emirgazi ilçesinde de aynı örgüt adına eylem yaptığını ve nisan ayında A.K.'ı evinin penceresinden vurarak 100 bin TL aldığını itiraf eden S.A., şunları söyledi: "İstanbul'a geçtikten sonra yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak güvenlik önlemleri nedeniyle eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'den video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını iletince bana, 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de C.P.'yi vurdum."