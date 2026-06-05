Dilan - Engin Polat'ın korumasının öldürüldüğü silahlı saldırıda tetikçiden kan donduran itiraf

Tetikçi S.A.'nın emniyetteki detaylı ifadesi, örgütün bağlantılarını da gözler önüne serdi. Daha önce Konya'nın Emirgazi ilçesinde de aynı örgüt adına eylem yaptığını ve nisan ayında A.K.'ı evinin penceresinden vurarak 100 bin TL aldığını itiraf eden S.A., şunları söyledi: "İstanbul'a geçtikten sonra yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak güvenlik önlemleri nedeniyle eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'den video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını iletince bana, 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de C.P.'yi vurdum."