Dilan Polat vakası sonrası fenomenleri korku sardı: ''En fakir fenomen benim''

Tayyar ve Özlem Öz adlı fenomen çift, bu zamana kadar hep para saçtılar. Dubai’de fotoğraflarıyla hava attılar. Şatafatla arzı endam ettiler. Görgüsüzlüğün resmini çizdiler. Ama ne zaman ki fenomenler için MASAK, operasyon, cezaevi, karapara, rapor sözcükleri devreye girdi. Tayyar ve Özlem Öz çifti de yeni bir fotoğraf paylaşım sistemine geçtiler.