Dilan Polat vakası sonrası fenomenleri korku sardı: ''En fakir fenomen benim''
Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanması, sonrasında Bahar ve Nihal Candan'ların gözaltına alınıp tutuklanması fenomenler dünyasında büyük bir paniğe neden oldu.
Gösterişli hayatlarını takipçileriyle paylaşma yarışına giren fenomenler şimdi de ne kadar mütevazi bir hayatları olduğunu gösterme yarışında.
Ahmet Hakan bugünkü köşesinde fenomen çift Tayyar ve Özlem Öz'ün hayatını mercek altına aldı:
Tayyar ve Özlem Öz adlı fenomen çift, bu zamana kadar hep para saçtılar. Dubai’de fotoğraflarıyla hava attılar. Şatafatla arzı endam ettiler. Görgüsüzlüğün resmini çizdiler. Ama ne zaman ki fenomenler için MASAK, operasyon, cezaevi, karapara, rapor sözcükleri devreye girdi. Tayyar ve Özlem Öz çifti de yeni bir fotoğraf paylaşım sistemine geçtiler.
Fotoğrafı inceledim:Arka fonda artık soba var. Mütevazı dış giyim, duvardaki çiviye asılmış. Yere ucuz bir kilim kondurulmuş. Sobanın üzerinde hayli iddiasız iki geleneksel su ısıtma var. Kıyafetler tamamen pazar işi.