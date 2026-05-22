Dilenci değil sanki yürüyen ATM! Üzerinden servet çıktı
Şanlıurfa'da Kurban Bayramı öncesi denetimleri sıkılaştıran zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden tam 117 bin 661 TL çıktı.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların dini duygularını ve yardımlaşma hislerini istismar etmek isteyen fırsatçılara karşı denetimler sıkılaştırıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin şehirlerarası otobüs terminalinde gerçekleştirdiği son denetim, dilencilik sektöründe dönen akılalmaz meblağları bir kez daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.
Otogar bölgesinde rutin devriye görevini yürüten zabıta ekiplerini fark edince panikleyerek şüpheli hareketler sergilemeye başlayan E.K. isimli şahıs, sivil ekipler tarafından yakın takibe alındı.
Zabıtanın bölgeden tamamen ayrıldığını düşünerek yeniden vatandaşlardan para dilenmeye başlayan K., düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü.