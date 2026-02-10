Dilovası'ndaki faciada skandal ayrıntı: Bir yanda can pazarı diğer yanda ise...
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin kabul edilen yeni iddianamede, sanıkların olay sonrası şüphelilerin yoğun telefon trafiğiyle para transferi ve çeklerin tahsili için talimatlar verdiği, "uzun süre haber alınamaması" durumunda ticari evrakın kime teslim edileceğini planladıkları ortaya çıktı.
Olay, 8 Kasım 2025 tarihinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Tesiste çıkan yangında H.G. (65), E.D. (65), Ş.Y. (55), T.Y. (48), T.T. (18), N.T. (17) ile C.E. (16) hayatını kaybetti.
Soruşturma kapsamında hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince delil yetersizliği gerekçesiyle iade edilen ilk iddianame, eksikliklerin giderilmesinin ardından kabul edildi. Tutuklu şüpheliler İ.O., A.O., A.O., G.G., A.A., O.Y., Ü.A., G.D. ve tutuksuz sanık Ö.A. ile soruşturma sürecinde cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren K.O.'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, patlamanın üretim sırasında etil alkol aktarımı esnasında oluşan statik elektrik boşalması ve ekipmanlardaki elektriksel temas arızasından kaynaklandığı belirtildi. Ex-proof (patlamaya karşı korumalı) ekipman, topraklama ve havalandırma sistemlerinin bulunmamasının alevlerin kısa sürede yayılmasında etkili olduğu vurgulanan raporda, iş yerinde yangın merdiveni, otomatik söndürme sistemi, alarm ve diğer güvenlik önlemlerinin olmadığı kaydedildi.
Raporda binanın yapı kullanım izin belgesi olmadan imalathane olarak kullanıldığına, iş güvenliği ve itfaiye uygunluk onayının alınmadığına dikkat çekildi. Bilirkişi heyeti, yangının sabotaj veya kasıtlı bir eylem sonucu değil, teknik yetersizlik ve ihmaller zincirinden kaynaklanan "öngörülebilir ve önlenebilir bir endüstriyel kaza" olduğu kanaatine vardı.
Bilirkişi raporuna göre, işletmeci Ravive Kozmetik yönetimi ile İ.O., A.O. ve soruşturma sürecinde vefat eden K.O. "asli ağır kusurlu" bulundu. Binayı kiraya veren eski mal sahibi G.D. "tali ağır kusurlu", yeni malik Özzade Yapı İnşaat Ltd. Şti. "tali orta kusurlu", iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren OSGB firması ve yetkilileri "tali ağır kusurlu", iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ise "tali kusurlu" olarak değerlendirildi. Dilovası Belediyesi'nin denetim gecikmesi nedeniyle "sınırlı idari kusurlu", SEDAŞ'ın ise elektrik kullanımını yeterince denetlememesi sebebiyle "sınırlı teknik kusurlu" olduğu raporda yer aldı. Çalışanlara ise eksik güvenlik şartlarında görev yaptıkları için kusur atfedilmedi. Soruşturma kapsamında yangının çıktığı imalathanenin altındaki depo niteliğindeki yapının geçmişte "imar kirliliğine neden olma" suçundan yargılamaya konu olduğu ortaya çıktı.