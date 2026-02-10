Dilovası'ndaki faciada skandal ayrıntı: Bir yanda can pazarı diğer yanda ise...

Bilirkişi raporuna göre, işletmeci Ravive Kozmetik yönetimi ile İ.O., A.O. ve soruşturma sürecinde vefat eden K.O. "asli ağır kusurlu" bulundu. Binayı kiraya veren eski mal sahibi G.D. "tali ağır kusurlu", yeni malik Özzade Yapı İnşaat Ltd. Şti. "tali orta kusurlu", iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren OSGB firması ve yetkilileri "tali ağır kusurlu", iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ise "tali kusurlu" olarak değerlendirildi. Dilovası Belediyesi'nin denetim gecikmesi nedeniyle "sınırlı idari kusurlu", SEDAŞ'ın ise elektrik kullanımını yeterince denetlememesi sebebiyle "sınırlı teknik kusurlu" olduğu raporda yer aldı. Çalışanlara ise eksik güvenlik şartlarında görev yaptıkları için kusur atfedilmedi. Soruşturma kapsamında yangının çıktığı imalathanenin altındaki depo niteliğindeki yapının geçmişte "imar kirliliğine neden olma" suçundan yargılamaya konu olduğu ortaya çıktı.