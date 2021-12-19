''Dindar seçmenler'' anketinin sonuçları açıklandı!

KİMLERLE YAPILDI?

Sünni-Türk dindarlara odaklanan çalışmada ‘dindarlık düzeyi’; seçmenlerin kendilerini ne kadar dindar olarak gördükleri, gündelik hayatlarını ne kadar dini vecibelere göre düzenledikleri ve ne sıklıkta namaz kıldıklarına göre kategorileştirildi. Dindarlığın oldukça yüksek olduğunu gösteren sonuçlara göre dindar seçmenler, genellikle sadece dindar değiller. Aynı zamanda milliyetçiler, ataerkiller, kendine özgürlükçüler, pragmatistler, ‘bir lokma bir hırka’cı değiller, ‘ensar olmak’ istemiyorlar, kayırmacılıktan ve israftan şikayetçiler, CHP başta olmak üzere muhalefete uzaklar.