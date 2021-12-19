''Dindar seçmenler'' anketinin sonuçları açıklandı!
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Ankete katılan ve hem AK Parti seçmenlerinin ağırlıklı olduğu hem de sağ muhafazakar partilerin çoğunluk seçmenini oluşturan vatandaşların anket sorularına verdikleri yanıtlar dikkat çekti.
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin ‘dindar seçmen’ anketi sonuçları açıklandı. Kasım ayında yapılan çalışmada, dindar seçmenlerin siyasi eğilim ve tercihleri, bu eğilim ve tercihlerin sebepleri ve yakın zaman içindeki seyri araştırıldı. Araştırma, Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep ve Kocaeli illerinde ve İstanbul’un dindar seçmen yoğunluklu ilçelerinin belli semtlerinde 2 bin 424 kişi ile ve yüz yüze gerçekleştirildi.
KİMLERLE YAPILDI?
Sünni-Türk dindarlara odaklanan çalışmada ‘dindarlık düzeyi’; seçmenlerin kendilerini ne kadar dindar olarak gördükleri, gündelik hayatlarını ne kadar dini vecibelere göre düzenledikleri ve ne sıklıkta namaz kıldıklarına göre kategorileştirildi. Dindarlığın oldukça yüksek olduğunu gösteren sonuçlara göre dindar seçmenler, genellikle sadece dindar değiller. Aynı zamanda milliyetçiler, ataerkiller, kendine özgürlükçüler, pragmatistler, ‘bir lokma bir hırka’cı değiller, ‘ensar olmak’ istemiyorlar, kayırmacılıktan ve israftan şikayetçiler, CHP başta olmak üzere muhalefete uzaklar.
CUMHUR İTTİFAKI’INDA YÜZDE 14 KAYIP
Araştırma sonuçları dindar bölgelerde Cumhur İttifakı’nın kayıplar yaşıyor. Cumhur İttifakı bu bölgelerde 9.6 puan düşüşle, (yüzde 14 kayıp) yüzde 68.1’den yüzde 58.5’a gerilemiş durumda.
İKTİDARIN GÜÇ KAYBI NE KADAR?
Araştırmaya göre Türkiye genelinde değişim aynen bu bölgelerdeki gibi olsaydı, Cumhur İttifakı’na destek yüzde 47.6 olacaktı. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin daha önce yaptığı “Türkiye temsili” araştırma sonuçlarıyla kıyaslanınca (yüzde 43.9), bu bölgelerde Cumhur İttifakı’nın daha az güç kaybettiği görülüyor.