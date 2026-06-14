Dinlenme tesisinde başıboş köpek dehşeti kamerada: Bir kadının kolunu kopardı!

İçeride yemek yemekte olan A.Ö. isimli vatandaş ve bir başka müşteri, çocuğun yardım çığlıkları üzerine hızla dışarı çıktı. İkili, sandalye ve fiziksel müdahalelerle köpeği uzaklaştırmaya çalışarak kadını işletmenin içerisine güvenli bir bölgeye almayı başardı.