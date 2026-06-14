Dinlenme tesisinde başıboş köpek dehşeti kamerada: Bir kadının kolunu kopardı!
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde kızıyla mola veren 53 yaşındaki F.H., başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ve A.Ö. isimli müşterinin sandalye ile müdahalesi sayesinde kurtarılan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi sınırlarında, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde yer alan bir dinlenme tesisinde meydana gelen başıboş köpek saldırısı, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle daha büyük bir trajedye dönüşmeden önlendi.
53 yaşındaki F.H.'nin kolundan ve bacağından ciddi şekilde yaralandığı olay, bölgedeki güvenlik ve asayiş önlemlerini yeniden gündeme getirdi.
Kızıyla birlikte tesise gelen F.H. (53), araçtan indikleri sırada saldırgan bir köpeğin hedefi oldu. Kızı panikle işletmenin içerisine sığınmayı başarırken, F.H. yere düşerek köpeğin saldırısına maruz kaldı.
İçeride yemek yemekte olan A.Ö. isimli vatandaş ve bir başka müşteri, çocuğun yardım çığlıkları üzerine hızla dışarı çıktı. İkili, sandalye ve fiziksel müdahalelerle köpeği uzaklaştırmaya çalışarak kadını işletmenin içerisine güvenli bir bölgeye almayı başardı.