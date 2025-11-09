Direksiyon başında kalp krizi geçiren İETT şoförü hayatını kaybetti

'ŞÜKÜR Kİ KALDIRIMDAN GEÇEN VATANDAŞLARA BİR ŞEY OLMAMIŞ'

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, "Şoförümüz herhalde kalp krizi geçirmiş. Bizde kooperatif yönetiminde araçlar kaza geçirdiği zaman görevli arkadaşlarız. Bende duyar duymaz geldim müdahale etmeye. Şimdi baktım şükür, yaralı kimse yok. Şükür ki kaldırımdan geçen yayalara, vatandaşlara bir şey olmamış, onun için mutluyuz. Bir hastalığı yoktu. Bizim şoförlerimiz doktor kontrollüdür, bir hastalığı olsa bizimle çalışamaz. Otobüste pek yolcu yoktu, net bir sayı yok" şeklinde konuştu. (DHA)