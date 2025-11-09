Direksiyon başında kalp krizi geçiren İETT şoförü hayatını kaybetti
İstanbul Beşiktaş'ta kalp krizi geçiren şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken hastaneye kaldırılan otobüs şoförü kurtarılamadı.
Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 HO 2429 plakalı İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü M.C. kalp krizi geçirdi. Bu sırada C.'nin kontrolünden çıkan otobüs önce kaldırıma vurdu, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. C. olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför M.C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden C.'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda trafik durma noktasına geldi. Trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
'ŞÜKÜR Kİ KALDIRIMDAN GEÇEN VATANDAŞLARA BİR ŞEY OLMAMIŞ'
Kazayı haber alarak olay yerine gelen Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, "Şoförümüz herhalde kalp krizi geçirmiş. Bizde kooperatif yönetiminde araçlar kaza geçirdiği zaman görevli arkadaşlarız. Bende duyar duymaz geldim müdahale etmeye. Şimdi baktım şükür, yaralı kimse yok. Şükür ki kaldırımdan geçen yayalara, vatandaşlara bir şey olmamış, onun için mutluyuz. Bir hastalığı yoktu. Bizim şoförlerimiz doktor kontrollüdür, bir hastalığı olsa bizimle çalışamaz. Otobüste pek yolcu yoktu, net bir sayı yok" şeklinde konuştu. (DHA)