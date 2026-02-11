Direksiyon başında uyuyakalan trafik canavarı, polise ecel terleri döktürdü
Nevşehir’de alkol aldıktan sonra trafiğe çıkan bir sürücü yol ortasında uyuya kaldı. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü uyandıktan sonra da polis ekiplerine ecel teri döktürdü.
Olay, Nevşehir'de Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonet sürücüsü Ümit K. seyir halindeyken bir anda durarak, araçta uyuyamaya başladı.
Sağ şeritte duran aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün araç içinde uyuya kaldığını fark ederek sürücüyü uyandırdı.
Sağ koltuktan inen sürücü daha sonra aracının sol koltuğuna geçti. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde 125 promil alkollü olan sürücü Ümit K.’ya 11 bin 600 lira idari para cezası kesildi.
Ceza tutanaklarını önce inceleyen Ümit K. daha sonra tutanakları imzalamadı. Gözaltına alınarak karakola götürülmek istenen sürücü önce telefonla konuşma bahanesiyle ekip otosuna binmek istemedi.