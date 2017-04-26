''Diriliş'' kılıç ve baltaları yok satıyor

Aziz Şen, "Diriliş oyuncularına hediye ettiğim kılıç ve baltalar o kadar ilgi gördü ki şimdi siparişlere yetişmekte zorlanıyorum. Tamamı elde yapılıyor. Bir kılıç 3-4 günde yapılıyor. 1 ila 3 kilo ağırlığındaki kılıçların fiyatlar 400 ila bin 200 lira arasında değişiyor. Diriliş oyuncuları Bursa’ya geldiklerinde onlara dizide kullandıkları kılıçların aynılarını hediye ettik. Biz bu kılıçları elimizde yapıyoruz. Diriliş oyuncularını Bursa kılıcıyla tanıştırdık” dedi.