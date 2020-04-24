Kolonya orucu bozar mı ? Diyanet yanıt verdi
On bir ayın sultanı Ramazan'ın orucuna ilk niyet bu gece edildi. İslam alemi ilk iftarını yapmaya hazırlanırken, en çok merak edilen konulardan biri de orucu bozan haller oldu.
DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?
Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.
TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu olan kişilerin tükürüğünü yutmasında bir sorun yoktur. Yutma eylemi ile oruç bozulmaz. Tükürüğün dışarı atılmasının gerekliliği enfeksiyonlar ile alakalıdır. Bir kişi tükürüğünü yuttuğu zaman orucun da bozulma olmaz. Çünkü kişinin kendi vücudundan çıkan bir durumdur. Yani dışarıdan vücuda giriş yapan bir durum değildir. Ancak vücuttan çıkan şey tekrardan insan vücuduna girmesi orucun bozulmasına sebep olur.
KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?
Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır (Buharî, "Tıb", 11, "Sayd", 11, "Savm", 22). Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" (Tirmizi, "Savm", 24) buyurmuştur.
İĞNE ORUCU BOZAR MI?
Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.