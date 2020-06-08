Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Türk Hava Yolları'nın yurt dışı uçuşların başlayacağı tarihi ve ülkeleri açıklamasının ardından uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan THY'den dış hat seferlerinde yeni planlama duyurusu yayımlandı. Peki, dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? 2020 yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...