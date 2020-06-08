Dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
Türk Hava Yolları'nın yurt dışı uçuşların başlayacağı tarihi ve ülkeleri açıklamasının ardından uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu.
Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Türk Hava Yolları'nın yurt dışı uçuşların başlayacağı tarihi ve ülkeleri açıklamasının ardından uçak seferlerinin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan THY'den dış hat seferlerinde yeni planlama duyurusu yayımlandı. Peki, dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? 2020 yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...
YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Türk Hava Yolları 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direk uçmaya başlayacaklarını duyurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dünyanın diğer ülkelerine kıyasla başarıyla atlatan Türkiye'nin "yeni normalleşme" çerçevesinde adımlarını teker teker hayata geçirdiğini aktardı.
Salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alınarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarının başlatıldığını ve dış hat uçuşları konusunda da 92 ülke nezdinde girişimlere başlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ayrı ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.