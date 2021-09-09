Dışardan patates gibi görünüyor, içine giren şaşırıp kalıyor
Boş bir arazide uzaktan kocaman bir patates olarak gözüken kayanın içine giren şaşırıp kalıyor.
Bomboş arazide dev bir patatesle karşılaşanlar gözlerine inanamıyor. İlk bakışta kaya zannedilen bu şey aslında şirin mi şirin bir otel.
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Kristie Wolfe tarafından tasaralanan otel dışarıdan baktığını zaman devasa bir patates görünümünde. Ancak içi bambaşka bir dünya.
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Patatesin içine girdikten sonra, sebzenin oyukluğunu da hissedebileceğiniz tatlı mı tatlı bir oturma odası çıkıyor karşınıza.
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İç mekan, sakinliği ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Rahat bir patates odası oluşturmak için bohem objelerle döşenmiş.
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