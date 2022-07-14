Dışarısı 40, içerisi eksi 20 derece! Şehre gelen buraya uğramadan gitmiyor

Dışarısı 40 içerisi eksi 20

Malatya’dan geldiklerini belirten vatandaşlardan Nurullah Arman, “Buzluk mağarasının ismini çok duyduk bizde görmek için geldik. İçerisi çok soğuktu zaten. Buraya geldik epeyi serinledik ve aşağıdan buz kütlesi çıkarttık. Dışarısı 40 derece olabilir ama içerisi çok serin ve çok güzel herkesin gelmesini tavsiye ederim” dedi.