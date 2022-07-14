Dışarısı 40, içerisi eksi 20 derece! Şehre gelen buraya uğramadan gitmiyor
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Buzluk Mağarası turistlerin uğrak noktası oldu.
Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların her yıl olduğu gibi bu sene de uğrak noktası haline geldi. Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte, Harput'a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor.
Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan Buzluk Mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra soğuk nedeni ile durulmaz hale geliyor. Buraya gelen vatandaşlar da önce mağaraya girip ardından buz kütlesi alıp dışarı çıkıyor.
Tamamen turizme kazandırılması için proje çalışmaları yapılan Buzluk Mağarasının gerekli düzenlemelerin ve bakımların yapılmasıyla turizme de önemli bir katkı yapacağı değerlendiriliyor.
Dışarısı 40 içerisi eksi 20
Malatya’dan geldiklerini belirten vatandaşlardan Nurullah Arman, “Buzluk mağarasının ismini çok duyduk bizde görmek için geldik. İçerisi çok soğuktu zaten. Buraya geldik epeyi serinledik ve aşağıdan buz kütlesi çıkarttık. Dışarısı 40 derece olabilir ama içerisi çok serin ve çok güzel herkesin gelmesini tavsiye ederim” dedi.