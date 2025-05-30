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Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; havalimanı uçuşlara kapatıldı

Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatıldı. Uçaklar, çevre illerdeki meydanlara yönlendirildi.

Kaynak: DHA
Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; havalimanı uçuşlara kapatıldı - Resim: 1

Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle akşam saatlerinde geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.

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Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; havalimanı uçuşlara kapatıldı - Resim: 2

Havalimanına inmesi beklenen uçaklar, komşu illerin havalimanlarına yönlendirildi. Diyarbakır'dan yapılacak uçuşlar için ise yolcular, uçakların divert ettiği meydanlara karayolu ile transfer edilecek.

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Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; havalimanı uçuşlara kapatıldı - Resim: 3

Pistte onarım çalışmalarına başlandığı, havalimanının 02.00'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi. (DHA)

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Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; havalimanı uçuşlara kapatıldı - Resim: 4
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