Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak; havalimanı uçuşlara kapatıldı
Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatıldı. Uçaklar, çevre illerdeki meydanlara yönlendirildi.
Kaynak: DHA
Diyarbakır Havalimanı, pistte oluşan çatlak nedeniyle akşam saatlerinde geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.
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Havalimanına inmesi beklenen uçaklar, komşu illerin havalimanlarına yönlendirildi. Diyarbakır'dan yapılacak uçuşlar için ise yolcular, uçakların divert ettiği meydanlara karayolu ile transfer edilecek.
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Pistte onarım çalışmalarına başlandığı, havalimanının 02.00'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi. (DHA)
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