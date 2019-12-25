Diyarbakır Sur yeniden inşa edildi

İçerisindeki hanlar, hamamlar, medreseler, camiler ve kiliseler gibi tarihi ve kültürel yapılarıyla 33 medeniyetin beşiği 7 bin yıllık tarihi geçmişi olan Sur bölgesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık tarihi Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri de bulunuyor.