Diyarbakır Sur yeniden inşa edildi
Terör örgütü PKK'nın 2015 yılında açtığı hendekler nedeniyle tahribatın yaşandığı Diyarbakır Sur bölgesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Sur ihya projesi' sayesinde yeniden inşa edildi.
Büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı Sur'da, yıkılan evlerin yerlerine tarihi dokuya uygun evler yapılırken, teröristlerin karargah olarak kullandığı ve yakıp yıktığı tarihi yapılar ve ibadethaneler, onarım ve restorasyon çalışımları ile yeniden ayağa kaldırıldı.
Cami ve kiliselerin içerisinde yer aldığı 21 tarihi mekandan 18'i restore edilirken, 150 dönüm yeşil alan üzerine kurulan Millet Bahçesi'yle de bölgenin çehresi değişti.
Yenilenen yüzüyle adeta açık hava müzesi görünümünde olan Sur'u, bu yıl 1 milyon turist ziyaret etti.
İçerisindeki hanlar, hamamlar, medreseler, camiler ve kiliseler gibi tarihi ve kültürel yapılarıyla 33 medeniyetin beşiği 7 bin yıllık tarihi geçmişi olan Sur bölgesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık tarihi Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri de bulunuyor.