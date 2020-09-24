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  3. 24 Eylül 2020 22:50

Diyarbakır'da 1.2 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Eğil ilçeleri kırsalında düzenlenen narko- terör operasyonunda, 1 ton 207 kilo esrar, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 1.2 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ağustos günü başlatılan ve jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu devam ediyor.  Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için, Lice ilçesi Yolçatı ve Eğil ilçesi Kazanlı Mahallesi kırsalında başlatılan narko-terörizmle mücadele operasyonu tamamlandı.

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Diyarbakır'da 1.2 ton esrar ele geçirildi

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada 1 ton 207 kilo esrar, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ile 21 kilogram skunk maddesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da 1.2 ton esrar ele geçirildi

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, skunk bitkisi numune alınmasının ardından imha edildi.

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Diyarbakır'da 1.2 ton esrar ele geçirildi

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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