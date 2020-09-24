Diyarbakır'da 1.2 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ağustos günü başlatılan ve jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu devam ediyor. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için, Lice ilçesi Yolçatı ve Eğil ilçesi Kazanlı Mahallesi kırsalında başlatılan narko-terörizmle mücadele operasyonu tamamlandı.