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  3. 12 Mayıs 2020 08:31

Diyarbakır'da iki aile arasında çatışma...

Diyarbakır'da iki aile arasında gündüz saatlerinde trafik kazasıyla başlayan tartışma, iftar saatinde silahlı kavgaya dönüştü. İki aile bireyleri arasında üç kez yaşanan kavgalarda 2 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı. Polis, her iki aileden de 1'er kişinin yaşamını yitirdiği taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve yaralıların bulunduğu hastanede geniş...

Diyarbakır'da iki aile arasında çatışma...

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Şehitlik mahallesinde iddiaya göre Aba ve Esmer ailelerinin üyeleri arasında motosiklet kazası meydana geldi. 

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Diyarbakır'da iki aile arasında çatışma...

Kazada kimse yaralanmazken tartışan taraflar bir süre sonra ayrıldı. İftar saatlerinde bir araya gelen taraflar kavga etti. Silah da kullanılan kavgada Aba ailesine mensup Şehmuz (38), Hatip, Orhan, Fikri ve Esmer ailesinden ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. 

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Diyarbakır'da iki aile arasında çatışma...

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Diyarbakır'da iki aile arasında çatışma...

İKİ AİLE BİREYLERİ HASTANE ÖNÜNDE YİNE KAVGA ETTİ İki aileye mensup kişiler, bu kez yaralıların kaldırıldığı hastanede kavga etti. İkinci kavgada yaralanan İzzet Esmer yaşamını yitirdi. Mahalleye dönen taraflar üçüncü kez silah, sopa ve taşlarla kavga etti. 

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