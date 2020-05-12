Diyarbakır'da iki aile arasında çatışma...

Kazada kimse yaralanmazken tartışan taraflar bir süre sonra ayrıldı. İftar saatlerinde bir araya gelen taraflar kavga etti. Silah da kullanılan kavgada Aba ailesine mensup Şehmuz (38), Hatip, Orhan, Fikri ve Esmer ailesinden ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.