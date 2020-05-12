Diyarbakır'da iki aile arasında çatışma...
Diyarbakır'da iki aile arasında gündüz saatlerinde trafik kazasıyla başlayan tartışma, iftar saatinde silahlı kavgaya dönüştü. İki aile bireyleri arasında üç kez yaşanan kavgalarda 2 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı. Polis, her iki aileden de 1'er kişinin yaşamını yitirdiği taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve yaralıların bulunduğu hastanede geniş...
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Şehitlik mahallesinde iddiaya göre Aba ve Esmer ailelerinin üyeleri arasında motosiklet kazası meydana geldi.
Kazada kimse yaralanmazken tartışan taraflar bir süre sonra ayrıldı. İftar saatlerinde bir araya gelen taraflar kavga etti. Silah da kullanılan kavgada Aba ailesine mensup Şehmuz (38), Hatip, Orhan, Fikri ve Esmer ailesinden ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.