Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı artıyor
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir mahalle koronavirüs nedeni ile karantinaya alındı. Geçtiğimiz gün karantinaya alınırken 17 kişide görülen koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 59'a yükseldi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi.
Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kişide daha daha koronavirüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.
Geçtiğimiz gün 17 kişide görülen vaka sayısı bugün 59'a yükseldi. Karantinaya alınan mahallede güvenlik önlemleri alınırken vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.