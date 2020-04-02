Sel sularına 250 hayvanı yuttu
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki bağlı Çarıklı Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından derenin taşmasıyla meydana gelen sel felaketinde su altında kalan 4 çiftlikte 250 hayvan öldü.
Diyarbakır'da bir haftadır süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca eksini sürdüren yağış nedeniyle Çarıklı Mahallesi'ndeki dere taştı.
Sel felaketinin ardından bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, selde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik çalışma yürüttü.
Can kaybı ve yaralamanın meydana gelmediği sel felaketinde derenin taşmasıyla mahallede bulunan 4 hayvan çiftliği su altında kaldı.