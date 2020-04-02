SON DAKİKA
SAĞLIK RAPORU VE REÇETELERİN SÜRESİ UZATILDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Nisan 2020 09:35

Sel sularına 250 hayvanı yuttu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki bağlı Çarıklı Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından derenin taşmasıyla meydana gelen sel felaketinde su altında kalan 4 çiftlikte 250 hayvan öldü.

Sel sularına 250 hayvanı yuttu

Diyarbakır'da bir haftadır süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca eksini sürdüren yağış nedeniyle Çarıklı Mahallesi'ndeki dere taştı. 

1/ 15
Sel sularına 250 hayvanı yuttu

Sel felaketinin ardından bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, selde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik çalışma yürüttü. 

2/ 15
Sel sularına 250 hayvanı yuttu

Can kaybı ve yaralamanın meydana gelmediği sel felaketinde derenin taşmasıyla mahallede bulunan 4 hayvan çiftliği su altında kaldı. 

3/ 15
Sel sularına 250 hayvanı yuttu

Suyun çekilmesinin ardından yapılan ilk incelemede yüzlerce hayvanın öldüğü tespit edildi.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM