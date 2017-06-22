Diyarbakır'daki büyük operasyon sona erdi

Diyarbakır'ın 6 ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında barınan, aralarında örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucuların ele geçirilmesi, iş birlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 14 komando taburu, bin 199 polis özel harekat personeli, bin 442 güvenlik korucusu olmak üzere 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" başarıyla sona erdi.