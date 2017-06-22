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  3. 22 Haziran 2017 11:30

Diyarbakır'daki büyük operasyon sona erdi

Diyarbakır'da 6 ilçede, 28 Mayıs'ta başlatılan operasyon sona erdi.

Diyarbakır'daki büyük operasyon sona erdi

Diyarbakır'ın 6 ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında barınan, aralarında örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucuların ele geçirilmesi, iş birlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 14 komando taburu, bin 199 polis özel harekat personeli, bin 442 güvenlik korucusu olmak üzere 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" başarıyla sona erdi.

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Diyarbakır'daki büyük operasyon sona erdi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar dile getirildi: "3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 5 teröristin silah ve teçhizatlarıyla yakalandığı operasyonda, 2 M-16 piyade tüfeği, makineli tüfek, 16 kaleşnikof piyade tüfeği

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Diyarbakır'daki büyük operasyon sona erdi

RPG-7 roketatar, 10 tabanca, 3 havalı tabanca, 12 tabanca susturucu aparatı, 31 RPG-7 mühimmatı, 22 el bombası, 27 ruhsatsız av tüfeği, 2 keskin nişancı dürbünü, 2 el dürbünü, silah üstü termal dürbün, çabuk nişan alma sistemi

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Diyarbakır'daki büyük operasyon sona erdi

310 muhtelif şarjör, 2 bin 843 muhtelif fişek, 2 büyük telsiz, 16 el telsizi, 12 sırt çantası, 37 uyku tulumu, 62 takım terörist kıyafeti, kar kıyafeti, 4 Jeneratör, 167 tüp, 2 ton 100 kilogram yiyecek ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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