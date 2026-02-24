Diyarbakır'da 200 kişilik ekip kayıp adam için seferber oldu! 17 gündür hiçbir iz yok
Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih E.'yi arama çalışmalarında 17'nci güne girildi. 200'den fazla kişinin aradığı yaşlı adamdan hiçbir iz bulunamadı.
Diyarbakır Kulp’ta 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih E.'den 17 gündür haber yok. Çağlayan Mahallesi’nde evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan yaşlı adam AFAD, jandarma, polis ve belediye ekiplerinden oluşan 214 personel; kadavra köpekleri ve dronlarla aranıyor.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Çağlayan Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli Salih E., 8 Şubat tarihinde Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek üzere evinden ayrıldı. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan E. için başlatılan arama çalışmaları bugün itibarıyla 17’nci gününe girdi.
AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 214 kişilik personel, 23 araç, 1 kadavra köpeği ve 3 dronla Salih E.'yi arıyor.
Ekipler, E.'nin evi ile arasında yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Sarum Çayı çevresi başta olmak üzere çevredeki mahalleler, ormanlık alanlar ve çay kenarındaki çalılıklarda arama çalışmalarını sürdürüyor.