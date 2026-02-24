Diyarbakır'da 200 kişilik ekip kayıp adam için seferber oldu! 17 gündür hiçbir iz yok

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Çağlayan Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli Salih E., 8 Şubat tarihinde Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek üzere evinden ayrıldı. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan E. için başlatılan arama çalışmaları bugün itibarıyla 17’nci gününe girdi.