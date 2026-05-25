Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!
Diyarbakır''da akraba aileler arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Sokak ortasında tabancaların kullanıldığı kanlı olayda ortalık bir anda savaş yerine döndü.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akraba olan iki aile arasında meydana gelen husumet, sokak ortasında kanlı bir silahlı çatışmaya dönüştü. Huzurevleri Mahallesi'nde saat 16.00 sularında yaşanan dehşet verici olayda, kurşunların hedefi olan Ö.Ö.yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aralarında akrabalık bağı bulunan aileler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tansiyonun kısa sürede yükselmesiyle taraflar yanlarında bulundurdukları tabancaları çekerek sokak ortasında birbirlerine ateş açmaya başladı. Çevredeki vatandaşlara büyük panik yaşatan çatışma sonucunda, olay yerinde bulunan 5 kişi kurşunların hedefi oldu.
Silah sesleri üzerine bölge sakinlerinin yaptığı acil ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede, ağır yaralanan Ömer Özçelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çatışmada yaralanan diğer 4 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.