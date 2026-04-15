Diyarbakır'da dehşet: İnşaat işçisi silahlı saldırıda ağır yaralandı
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir inşaatta çalışan 28 yaşındaki işçi Ş.T., uzun namlulu silah ve tabancalı iki kişinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin operasyonuyla şüphelilerden biri silahlarıyla birlikte yakalandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Orman Park mevkisindeki bir inşaatta çalışan Ş.T. (28), henüz kimliği tam belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Uzun namlulu silah ve tabancanın kullanıldığı saldırıda, kurşunların hedefi olan talihsiz işçi kanlar içinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdiği Ş.T., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1 şüpheli yakalandı
Polis ekiplerinin çalışmasında şüpheli A.B. (30) yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, 1’i olayda kullanıldığı tespit edilen 2 pompalı tüfek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. (DHA)