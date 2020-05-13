Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerden HDP'li vekillere "makam aracı" tepkisi

Onların 500 bin liralık araca bindiğini, oğlunun ise taş üstünde yattığını aktaran Begdaş, "Böyle bir Kürtçülük mü, siyaset mi olur, yazıklar olsun onlara. Ben burada vicdanı olan bütün insanlara sesleniyorum. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i bayramdan sonra buraya gelsin. Gelsinler evlatlarımızı bu dinsiz ve imansızlardan alalım artık dayanacak gücümüz kalmadı. Burada ciğerimizi aldılar, parçaladılar Allah onlarında ciğerlerini alsın. Hepsi gariban kesim, bindikleri araca bak utanmadan bize gıcıklık yapıyor, biz bunlara oy verdik, evimizi yıkmalarını mı söyledik, hayır. Tutturmuşlar siyasi parti diye, siyasetinizi mecliste yapın, halkın çocuklarından ne istiyorsunuz. Çekin artık elinizi çocuklarımızın üzerinden" dedi.