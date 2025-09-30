Diyarbakır'da facia! Kuyuya giren 4 kişi hayatını kaybetti

Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan kontrolde, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından M.K., M.E.K., H.Y. ve K.K.’ın zehirlenerek öldüğü belirlendi. Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazelerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.