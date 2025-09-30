Diyarbakır'da facia! Kuyuya giren 4 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 15 metre derinliğinde olduğu belirtilen kuyaya giren 4 kişi hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. M.K. (33), M.E.K. (35), H.Y. (38) ve K.K. (17), yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi.
Kuyuya girdikten bir süre sonra 4 kişi ile irtibat kesildi.
Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan kontrolde, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından M.K., M.E.K., H.Y. ve K.K.’ın zehirlenerek öldüğü belirlendi. Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazelerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.