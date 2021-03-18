Diyarbakır'da günde 4 ton ciğer tüketiliyor

"PANDEMİDEN ÖNCEKİ ORANI YAKALAMA ÇABASINDAYIZ"

Elkaan, sadece ciğer kebabı sektöründe Diyarbakır'da 3 bine yakın istihdam olduğunu ifade ederek, "Pandemiden önce 6 tona yakın bir ciğer tüketimimiz vardı. 6 ton demek, 3 bine yakın istihdam demektir. Bu ayrı bir sektördür. Covid-19 salgını meydana geldiği zaman bir seferde 6 tondan 2 tona düştük." dedi.