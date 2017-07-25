Diyarbakır'da hain tuzak !

"Bu bağlamda 23 Temmuz 2017 pazar günü saat 12.00 sıralarında elde edilen istihbari bir bilgiye istinaden, 24 Temmuz 2017 Pazartesi saat 05.40tan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet sonucunda, Kocaköy ilçesi Şaklat Köyü Ban Tepe mevkii bölgesindeki kullanılmayan su deposu duvarının bitişiğindeki taş yığını altına gizlenmiş vaziyette, 20 metre aralıklı, 2 ayrı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olay yeri incelemesi neticesinde; mayın/el yapımı patlayıcı düzeneklerinin 6 adet jelikan bidon içerisine konulduğu, yaklaşık 420 kilogram Amonyum Nitrat kullanıldığı, Alfa Fire ateşleme anahtarı ve 8li pil bloğu tekniğiyle infilaklarının planlandığı tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, mayın/el yapımı patlayıcı kullanılan diğer malzemeler patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde tahrip edilmiştir."



