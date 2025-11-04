Diyarbakır'da iki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Dükkanda bulunan gruplar arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.