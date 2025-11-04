  1. Anasayfa
  4. Diyarbakır'da iki grubun silahlı kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Dükkanda bulunan gruplar arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden 2 kişi ise otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

