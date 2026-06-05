Diyarbakır'da kanlı pusu: ''Dışarı gelin'' deyip kurşun yağdırdılar!
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aralarındaki husumeti çözmek için kahvehanede buluşan aileye kurulan silahlı pusuda S.Ç. hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi, kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. Husumetli iki ailenin sorunlarını çözmek amacıyla planladığı kahvehane buluşması, kurulan korkunç pusuyla trajediye dönüştü. Silahlı saldırı sonucunda bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Peyas Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede gerçekleşen olay, aralarında önceden husumet bulunan iki grubun "konuşup anlaşma" amacıyla sözleşmesiyle başladı. İddialara göre, kahvehaneye gelerek karşı tarafı beklemeye başlayan Ç. ailesi üyeleri, o esnada gelen bir telefonla dışarı çağrıldı. Kapı önüne adım attıkları anda ise kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce üzerlerine kurşun yağdırıldı.
Olayda S.Ç. ile kardeşi M.Ç. ve eniştesi A.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde ağır yaralanan S.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Ç.'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, yaralılardan A.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.