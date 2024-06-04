Diyarbakır'da kayyum gerginliği: Polise taşla saldırdılar

Hakkari Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasını protesto eden Diyarbakır'da aralarında DEM parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri toplandı.