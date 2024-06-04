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Diyarbakır'da kayyum gerginliği: Polise taşla saldırdılar

Diyarbakır'da, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını protesto eden grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Atılan taşla 2 polis yaralanırken, 2 gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da kayyum gerginliği: Polise taşla saldırdılar - Resim: 1
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Diyarbakır'da kayyum gerginliği: Polise taşla saldırdılar - Resim: 2

Hakkari Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasını protesto eden Diyarbakır'da aralarında DEM parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri toplandı. 

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Diyarbakır'da kayyum gerginliği: Polise taşla saldırdılar - Resim: 3

Kayapınar ilçesi Huzurevleri’nde toplanan gruba polis, Valilik yasağını hatırlattı. Ancak buna rağmen gruptakiler yürüyüş yaptı. 

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Diyarbakır'da kayyum gerginliği: Polise taşla saldırdılar - Resim: 4

Diclekent Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan polis ile grup karşı karşıya geldi. 

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