Diyarbakır'da kayyum gerginliği: Polise taşla saldırdılar
Diyarbakır'da, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını protesto eden grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Atılan taşla 2 polis yaralanırken, 2 gösterici gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Hakkari Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasını protesto eden Diyarbakır'da aralarında DEM parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri toplandı.
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Kayapınar ilçesi Huzurevleri’nde toplanan gruba polis, Valilik yasağını hatırlattı. Ancak buna rağmen gruptakiler yürüyüş yaptı.
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Diclekent Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan polis ile grup karşı karşıya geldi.
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