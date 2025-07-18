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Diyarbakır'da korkunç olay! Önce aracını sonra kendini ateşe verdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi önce aracını, sonra kendini yaktı. Yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da korkunç olay! Önce aracını sonra kendini ateşe verdi - Resim: 1

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bağcılar Mahallesi'nde bir şahıs, hafif ticari aracına yakıcı madde dökerek önce aracını daha sonra kendinisini yaktı. 

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Diyarbakır'da korkunç olay! Önce aracını sonra kendini ateşe verdi - Resim: 2

 İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 

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Diyarbakır'da korkunç olay! Önce aracını sonra kendini ateşe verdi - Resim: 3

İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

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Diyarbakır'da korkunç olay! Önce aracını sonra kendini ateşe verdi - Resim: 4
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