Diyarbakır'da korkunç olay! Önce aracını sonra kendini ateşe verdi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi önce aracını, sonra kendini yaktı. Yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bağcılar Mahallesi'nde bir şahıs, hafif ticari aracına yakıcı madde dökerek önce aracını daha sonra kendinisini yaktı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
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